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Политика

Канцлер ФРГ раскрыл свое отношение к низким рейтингам

Мерц признал, что низкие рейтинги в соцопросах вызывают у него беспокойство
Yves Herman/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что низкие рейтинги в опросах общественного мнения вызывают у него беспокойство. Его слова приводит ТАСС.

«Меня это беспокоит, и я пытаюсь разобраться в причинах», — сказал он.

По словам Мерца, вместе со своей командой он постоянно анализирует, нужно ли улучшать подачу информации или пересматривать саму политику.

«Однако нас, конечно, и подвергают массированной критике, это тоже часть правды. Я на это не жалуюсь, а принимаю все как есть», — подытожил канцлер ФРГ.

В июне газета Bild писала, что рейтинг недовольства Мерцом среди населения Германии установил новый исторический антирекорд. Опрос социологического института INSA показал, что 77% граждан недовольны канцлером.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил, что Фридрих Мерц может уйти в отставку с поста канцлера ФРГ вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он считает, что это произойдет, если Мерц «не изменит свою политику».

Ранее Дмитриев дал совет Мерцу для повышения его рекордно низкого рейтинга.

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