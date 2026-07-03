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Политика

Дмитриев дал совет Мерцу для повышения его рекордно низкого рейтинга

Дмитриев: Мерц должен изменить свой курс, которым недовольны немцы
Yves Herman/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц может повысить свой рейтинг одобрения, полностью изменив провальный курс своей политики. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, жители Германии недовольны деятельностью Мерца, в связи с чем рейтинг одобрения канцлера опустился до 13%.

По мнению Дмитриева, Мерцу стоит перестать твитить о немецком футболе и энтузиазме и полностью изменить провальный курс своей политики.

До этого Кирилл Дмитриев допустил, что Фридрих Мерц может уйти в отставку с поста канцлера ФРГ вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам спецпредставителя российского лидера, это произойдет, если Мерц «не изменит свою политику».

Дмитриев также заявлял, что настоящие европейские лидеры и сами европейцы желают, чтобы Россия стала их партнером. Так он прокомментировал публикацию Clash Report, где передаются слова сопредседателя крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы о том, что народ страны не хочет войны.

Ранее в Германии рассказали о беспрецедентном падении рейтинга Мерца.

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