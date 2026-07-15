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Политика

В Госдуме призвали «непосредственно уничтожить» Зеленского и его приспешников

Депутат Журавлев: ликвидация Зеленского стала бы правильным действием России
Global Look Press

России для приближения победы в СВО нужно воплотить в жизнь полномасштабные операции на фронте, а также «непосредственно уничтожить» украинского лидера Владимира Зеленского и «всех его приспешников». Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Нам нужно только одно — делать все для фронта, все для победы и приближать быстрейший разгром врага. Делать полномасштабные операции, бить при этом и по центрам принятия решений, уже наконец-то непосредственно уничтожить и Зеленского, и всех его приспешников, включая ублюдков, которые приезжают туда его поддерживать. Вот это было бы правильным действием», — подчеркнул он.

По словам Журавлева, не стоит надеяться на то, что у Украины закончатся деньги. Даже если НАТО перестанет помогать Киву, страна сможет вести боевые действия еще не менее года, считает парламентарий.

Накануне член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Зеленский может не дожить до конца специальной военной операции.

Ранее военный аналитик объяснил, почему спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского.

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