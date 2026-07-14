Депутат Колесник: Зеленский может не дожить до конца СВО

Президент Украины Владимир Зеленский может не дожить до конца специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

Колесник считает, что Киев «уже надоел» западным союзникам коррупционными скандалами и непредсказуемостью. Депутат также обратил внимание, что Зеленский хамит Европе и диктует свои условия. Колесник допустил, что Зеленский «уже никому не нужен» и на его место готовят бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Действующий президент [Украины] слишком много знает, поэтому, вполне возможно, не доживет до конца СВО», — отметил Колесник.

Он добавил, что если Зеленский и доживет до конца военного конфликта, то будет суд. По мнению депутата, украинский лидер «ради своей шкуры» сдаст всех и добавит еще что-то от себя.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий выразил уверенность, что после завершения СВО политическая карьера Зеленского рухнет, и он предстанет перед трибуналом за политику террора, направленную на уничтожение православия и украинского народа. Парламентарий считает, что конфликт с Россией остается единственной причиной, почему Зеленский до сих пор находится у власти.

Ранее военный аналитик объяснил, почему спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского.