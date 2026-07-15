Премьер Британии попрощался с палатой общин перед уходом с поста

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попрощался с палатой общин перед уходом с поста. Об этом сообщает Sky News.

«Это конец моего политического пути. Всем тем, <...> чья жизнь изменилась или улучшилась благодаря лейбористскому правительству, кто борется за то, чтобы быть услышанными. Вам я хочу сказать, что вы — причина, по которой я пришел в политику. Моей жене и детям я хочу сказать, что люблю вас. До свидания!» — сказал Стармер.

Он добавил, что оставляет страну в лучшем состоянии, чем она была до его прихода к власти.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что его партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее сообщалось, что правительство Британии обойдется без важных решений до смены премьера.