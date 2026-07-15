Законопроект об антироссийских санкциях, автором которого является покойный сенатор Линдси Грэм, вероятнее всего, будет принят. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, антироссийские «ястребы нашли дорожку в Белый дом». При этом политическая система, которую президент США Дональд Трамп не смог сломать, сыграла против него.

«Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», — сказал Дробницкий.

О намерении Трампа поддержать законопроект сообщил 13 июля телеканал CNN.

Документ, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Он предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Сообщалось, что к нему домой выезжали экстренные службы.

Ранее Китай осудил проект «санкций Грэма» против России.