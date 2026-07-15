США направляют России сигналы о своей готовности продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать посреднические усилия в плане украинского урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что в данный момент США «заняты другими делами», потому как «ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности».

13 июля заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина должна прислушаться к тем предварительным договоренностям, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже в прошлом году. Это может стать условием возобновления переговоров и их продвижения вперед, отметил депутат.

Ранее на Украине рассказали, что дали переговоры в Анкоридже.