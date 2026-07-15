Сенатор Карасин: РФ может подсказать Трампу, что делать для решения по Украине

Президенту США Дональду Трампу необходимо, кроме заявлений, сделать конкретные шаги в сфере урегулирования ситуации на Украине. Россия может подсказать, какие шаги необходимо сделать. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Он оценил заявление Трампа о возможности решить украинский конфликт до конца его президентского срока.

«Пожелаем Трампу, кроме заявлений, сделать по этому поводу конкретные шаги. Мы можем подсказать, какие. Главное, чтобы он не менял точку зрения часто. Желаем ему успеха в этом начинании», — сказал сенатор.

15 июля Трамп заявил телеканалу Fox News, что считает возможным завершение конфликта на Украине до конца своего президентского срока.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку Киев не демонстрирует готовности перейти к мирному урегулированию конфликта. По его словам, Россия сохраняет готовность добиваться поставленных целей дипломатическим путем и остается открытой к переговорам.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что документы о завершении украинского конфликта будут подписаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения.

Ранее на Украине призвали к максимальной эскалации конфликта с Россией.