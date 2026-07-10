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Политика

В Кремле объяснили продолжение СВО

Песков: Москва открыта для переговоров по Украине, но Киев это отвергает
Roman Naumov/Global Look Press

Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку Киев не демонстрирует готовности перейти к мирному урегулированию конфликта. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия сохраняет готовность добиваться поставленных целей дипломатическим путем и остается открытой к переговорам.

«Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию», — добавил пресс-секретарь.

Накануне Песков предупреждал, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к затягиванию спецоперации. За два дня до этого он дал интервью для швейцарского издания Die Weltwoche и во время него обратил внимание, что все желающие мира россияне хотят, чтобы он сопровождался победой. Таким образом представитель Кремля прокомментировал настроения граждан РФ, связанные с ситуацией на Украине.

Кроме того, исполняющая обязанности постоянного представителя РФ в ООН Анна Евстигнеева заявляла, что Россия не прекратит добиваться реализации всех целей, поставленных в рамках СВО на Украине.

Ранее на Украине призвали к максимальной эскалации конфликта с Россией.

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