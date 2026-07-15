В Европе рассказали, как изменилась линия фронта в конфликте на Украине

«Килл-зона» на фронта в конфликте Украине, в пределах которой дроны могут поразить технику и пехоту, расширилась до 40 км и продолжает увеличиваться ежемесячно. Об этом пишет издание Die Zeit.

Издание отмечает, что танки и бронетранспортеры практически исчезли с фронта, так как их уничтожают дроны, которые могут засечь «все, что движется».

«Эта линия фронта, где практически ничего не движется, местами достигает 40 километров в ширину и расширяется с каждым месяцем. В настоящее время на каждый квадратный километр фронта приходится не менее десяти беспилотников. <…> Собирать войска для крупномасштабного наступления и размещать их у линии фронта больше не имеет смысла», — пишет СМИ.

В июле командующий седьмым корпусом быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ Евгений Ласийчук рассказал, что на Украине сто процентов» уже не существует классической линии боевого соприкосновения, а опасная зона у каждой из сторон составляет по 20–25 км, и она увеличится еще сильнее.

В июне главком ВСУ Александр Сырский отметил, что массовое применение дронов на линии соприкосновения усложнило способности обеих сторон конфликта проводить крупные наступательные операции. Он подчеркнул, что поле боя стало «прозрачным», а в хорошую погоду скопление войск в радиусе 40 км от линии фронта быстро обнаруживают с помощью дронов.

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