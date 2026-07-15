Зеленский неправильно открыл бутылку и попался на нарушении директивы ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился на параде в Париже, не сумев с первого раза открыть пластиковую бутылку с водой. На инцидент обратило внимание издание Clash Report в своем Telegram-канале.

Видео с украинским лидером, который борется с пластиковой бутылкой быстро разлетелось по сети. На записи можно увидеть, как Зеленский с трудом откручивает крышку, отрывает ее полностью от бутылки и делает глоток воды. В издании указали, что этим действием президент Украины нарушил директиву Евросоюза о пластике, предназначенном для одноразового использования. Согласно ей, крышки должны оставаться физически прикрепленными к бутылке.

14 июля Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли на военный парад в Париже ко Дню взятия Бастилии. В торжественном мероприятии принимали участие боевая авиация и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, 13 июля украинский лидер принял участие в саммите «коалиции желающих» в Париже. Его приезд также ознаменовался конфузом. Табличка с надписью «Саммит коалиции желающих» обрушилась, когда к красной дорожке подъезжал автомобиль с Зеленским.

Ранее жена Макрона расцеловала Зеленского.