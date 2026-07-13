Табличка коалиции желающих упала в момент прибытия Зеленского на саммит в Париже

Табличка с надписью «Саммит коалиции желающих», установленная на красной дорожке в Париже, рухнула в тот момент, когда на саммит прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

Табличка шириной в несколько метров обрушилась, когда к красной дорожке подъезжал автомобиль с Зеленским.

По словам корреспондента, президент Франции Эммануэль Макрон находился ближе всех к табличке и, услышав звук падения, обернулся и указал на нее пальцем.

Табличку вернули на место, однако через несколько минут убрали для фотографирования участников.

13 июля в Париже прошел саммит «коалиции желающих». Западные союзники пытаются добиться усиления противовоздушной обороны Украины. По данным агентства Bloomberg, Евросоюз разрешит Украине закупать британское вооружение на €60 млрд, выделенных Киеву на оборонные нужды.

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главным образом в коалиции за поддержку Киева ратуют Франция и Великобритания.

Ранее в Кремле «коалицию желающих» назвали «группой подстрекателей войны».