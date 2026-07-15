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Политика

Бывшего члена Политбюро Китая исключили из партии за коррупцию

SCMP: экс-член Политбюро ЦК КПК Ма Синжуй исключен из партии за коррупцию
David J. Phillip/AP

Бывшего члена Политбюро Центрального Комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ма Синжуя исключили из партии по итогам антикоррупционного расследования. Об этом пишет South China Morning Post.

«67-летний Ма, который когда-то возглавлял китайскую программу по созданию ракет-носителей нового поколения, стал третьим членом Политбюро, <...> попавшим под следствие в текущем созыве, который начался в 2022 году», — говорится в материале.

Ма Синжуя обвиняют в незаконном получении денежных средств и ценных подарков, содействии родственникам в приобретении жилья по льготным ценам, а также в использовании служебного положения для получения сексуальных услуг.

В мае двух бывших министров обороны Китая — Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ — приговорили к высшей мере наказания с отсрочкой исполнения за коррупцию. Их признали виновными во взяточничестве, лишили политических прав и конфисковали имущество.

До этого суд в Китае вынес приговор экс-главе финансово-экономической комиссии одной из провинций за коррупцию. Речь идет о бывшем председателе финансово-экономической комиссии провинции Гуйчжоу Ван Бинцине. По данным суда, в период с 2008 по 2023 год он незаконно получил более $3 млн. Бинциню дали 11 лет тюрьмы.

Ранее в США уволили чиновника за отношения с женщиной из коммунистической партии Китая.

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