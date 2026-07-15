Бывшего члена Политбюро Китая исключили из партии за коррупцию

Бывшего члена Политбюро Центрального Комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ма Синжуя исключили из партии по итогам антикоррупционного расследования. Об этом пишет South China Morning Post.

«67-летний Ма, который когда-то возглавлял китайскую программу по созданию ракет-носителей нового поколения, стал третьим членом Политбюро, <...> попавшим под следствие в текущем созыве, который начался в 2022 году», — говорится в материале.

Ма Синжуя обвиняют в незаконном получении денежных средств и ценных подарков, содействии родственникам в приобретении жилья по льготным ценам, а также в использовании служебного положения для получения сексуальных услуг.

В мае двух бывших министров обороны Китая — Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ — приговорили к высшей мере наказания с отсрочкой исполнения за коррупцию. Их признали виновными во взяточничестве, лишили политических прав и конфисковали имущество.

До этого суд в Китае вынес приговор экс-главе финансово-экономической комиссии одной из провинций за коррупцию. Речь идет о бывшем председателе финансово-экономической комиссии провинции Гуйчжоу Ван Бинцине. По данным суда, в период с 2008 по 2023 год он незаконно получил более $3 млн. Бинциню дали 11 лет тюрьмы.

Ранее в США уволили чиновника за отношения с женщиной из коммунистической партии Китая.