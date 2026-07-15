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Политика

Россия и Аргентина прекратили сотрудничество в сфере мирного атома

Посол Феоктистов: Аргентина прекратила сотрудничество с РФ в сфере мирного атома
Shutterstock

Посол РФ в стране Дмитрий Феоктистов рассказал «Известиям», что при президенте Хавьере Милее страна прекратила сотрудничество в сфере мирного атома с Россией.

«Двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется. Вместе с тем фиксируем взаимный интерес российских и аргентинских компаний в кооперации в таких областях, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтегазовая промышленность», — отметил дипломат.

В марте «Известия» писали, что Еврокомиссия продолжает работу над предложением об отказе от атомной энергетики России.

В мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что намерена до наступления лета принять закон о возрождении ядерной энергетики, что станет решающим фактором для конкурентоспособности страны.

Ранее стало известно, что Италия рассматривает возможность возвращения к ядерной энергетике.

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