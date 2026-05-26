Мелони пообещала к лету принять закон о возрождении атомной энергетики в Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена до наступления лета принять закон о возрождении ядерной энергетики, что станет решающим фактором для конкурентоспособности страны. Об этом она заявила на ассамблее Confindustria, сообщает Il Sole 24 Ore Radiocor.

Глава правительства подчеркнула решимость ускоренно двигаться к возобновлению атомной генерации, сделав ставку на самые инновационные и безопасные технологии — малые модульные реакторы (SMR). По ее словам, они позволят не только повысить надежность энергосистемы, но и добиться значительно более низких затрат по сравнению с текущими.

«К лету, я повторяю, будет принят рамочный закон, после чего последуют указы для создания необходимой юридической базы», — заявила Мелони.

Она также выразила уверенность, что восстановление производства атомной энергии в Италии — это достижимая цель, способная стать переломным моментом для национальной экономики.

Премьер напомнила, что итальянская промышленность давно требует стабильных и доступных источников энергии, и возвращение к ядерной генерации, от которой страна отказалась в 2011 году по итогам референдума 1987 года, рассматривается правительством как стратегический приоритет.

