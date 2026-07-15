Внешнее управление Боснией и Герцеговиной (БиГ) должно быть прекращено. Об этом на своей странице в социальной сети X написал глава правительства Республики Сербской (энтитет БиГ) Саво Минич.

Он подчеркнул, что неспособность согласовать кандидатуру нового высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине демонстрирует необходимость прекращения внешнего протектората над страной.

По конституции страны, которая была предложена Общим рамочным соглашением по Боснии 1995 года, БиГ состоит из двух образований (энтитетов) — мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

В сентябре 2025 года лишенный мандата президент Республики Сербской Милорад Додик попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова помочь через систему ООН закрыть аппарат высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.

До этого Додик заявил, что Республика Сербская может объявить о независимости от БиГ.

Ранее МИД России уличил Запад в попытках спровоцировать напряженность в Боснии и Герцеговине.