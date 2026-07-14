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Политика

Мантуров провел встречу с главой НАСА

Мантуров обсудил с главой НАСА Айзекманом сотрудничество в космосе
Сергей Гунеев/РИА Новости

Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел встречу с главой НАСА Джаредом Айзекманом на космодроме Байконур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат вице-премьера.

В ходе встречи Мантуров и Айзекман обсудили направления сотрудничества России и США в космосе. В частности, стороны подняли вопрос сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты к концу 2030 года.

По итогам встречи вице-премьер РФ заявил, что страна видит потенциал для работы с США по лунным программам. В частности, по его словам, это касается создания стыковочных механизмов, установления радиосвязи, а также спутниковой связи и навигации в будущих миссиях.

«Готовы к обсуждению перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций. Здесь особое значение придаем возможности оказания взаимной помощи при возникновении внештатных ситуаций», — сказал Мантуров.

В июне глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи заявил, что российский и американский бизнесы в перспективе могли бы сотрудничать в космической сфере и в развитии инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). По его словам, Россия является самым логичным партнером для Соединенных Штатов в космической сфере.

Ранее в НАСА рассказали, в чем польза сотрудничества с Россией.

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