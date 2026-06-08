В США допустили сотрудничество с бизнесом России в космосе и сфере ЦОДов

В AmCham не исключили сотрудничество бизнеса РФ и США в космосе и сфере ЦОДов

Бизнес России и США в перспективе могли бы сотрудничать в космической сфере и в развитии инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). Об этом в разговоре с газетой «Ведомости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

«Самый логичный партнер для США [в космической сфере] — это Россия. <...> Что надо для ЦОДов — дешевое электричество, хороший климат, — в России это есть», — сказал он.

По словам главы AmCham, развитие двустороннего сотрудничества, в том числе по линии бизнеса, может быть результатом переговорного процесса между двумя странами. Он отметил, что возможный интерес к совместным проектам в сфере ЦОДов связан с тем, что у РФ есть необходимые ресурсы для этого.

6 июня вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ никогда не поворачивалась спиной к США. Он подчеркнул, что Москва готова и открыта к «новым отношениям» с Вашингтоном.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что США увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием на Украине. По его словам, Москва считает такой подход ошибочным.

Ранее в МИД РФ рассказали, кто изолировал США от отношений с российским бизнесом.