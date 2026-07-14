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Политика

В Крыму объяснили обострение отношений между Польшей и Украиной

Константинов: Польшу испугала нацистская философия Украины
Shutterstock

Обострение отношений между Польшей и Украиной связано с испугом Варшавы нацистской философии Киева. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Почему встрепенулись поляки? Что, они ранее не видели героизацию [Степана] Бандеры на Украине, праздников, посвященных его дню рождения, факельных шествий? То, что они сегодня вдруг это все увидели, конечно, есть политический аспект. Но они реально испугались», — сказал он.

В июне между Польшей и Украиной начался конфликт из-за того, что в мае украинский президент Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей УПА (организация запрещена в России). 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей госнаградой Польши.

11 июля крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение сейма (нижняя палата парламента) проект резолюции против членства Украины в Евросоюзе.

Ранее на Западе заявили о «подрыве» отношений между Польшей и Украиной.

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