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Политика

В России рассказали о целях «коалиции противоракетной обороны» Европы и Украины

Военэксперт Кнутов: Европа и Украина создают коалицию ПВО из-за нехватки Patriot
Anna Voitenko/Reuters

Намерение Европы и Украины создать коалицию по противоракетной обороне связано с тем, что Киеву недостаточно ракет для систем Patriot. Кроме того, Европе нужно укреплять свои ПВО на фоне придумок европейских лидеров о «войне» с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Попытка создать единую противоракетную оборону вызвана тем, что на Украине возникли достаточно серьезные проблемы с противоракетами. Связано это с тем, что основные ракеты для Patriot сейчас идут на Ближний Восток, они нужны Соединенным Штатам», — отметил аналитик.

По словам Кнутова, в результате европейцы поняли, что «обороняться будет нечем» в случае «войны» с Россией. В итоге встал вопрос о создании «коалиции противоракетной обороны», отметил он.

«Я думаю, что все закончится тем, что будут закупать комплексы Patriot, тем более, что они сейчас будут проходить модернизацию для того, чтобы стрелять повысить качество стрельбы по баллистике», — заключил он.

Лидеры Украины и девяти стран Европы договорились о создании коалиции по противоракетной обороне.

В коалицию также войдут Великобритания, Германия, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Ранее французский дипломат анонсировал «важные события» на саммите коалиции желающих в Париже.

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