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Политика

ЛДПР предлагает создать в России сеть кризисных центров для помощи женщинам

В ЛДПР предложили создать по всей России бесплатные кризисные центры для женщин
Irene Miller/Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР предлагает создать сеть бесплатных кризисных центров для женщин в каждом регионе. Речь идет о юридической, психологической помощи, а также карьерном сопровождении. Женщина, оказавшаяся в трудной ситуации без жилья и с малышами на руках, не должна оставаться одна. Об этом «Газете.Ru» заявила руководитель Федерального избирательного штаба, первый заместитель руководителя ЦА ЛДПР по подготовке федеральной избирательной кампании Мария Воропаева в ходе открытого диалога на тему «Поддержка женщин в России» в Госдуме. 

«Мы говорим о том, что мы с вами знаем лучше любого чиновника – о реальной жизни женщины. Рождаемость в стране стремительно падает. В первом квартале 2026 года родилось на 6% меньше детей, чем годом ранее. При этом риторика власти остается неизменной: нам каждый раз твердят одно и то же: «Рожайте! Стране нужны дети!» И на этом всё. Давайте посмотрим правде в глаза. По данным Росстата, разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами достиг максимума за 13 лет — 33,7%. Женщина на той же должности получает на 38 тысяч рублей меньше. Мы работаем за меньшие деньги, занимаемся созданием семьи, воспитанием детей и – выживанием», — сказала она.

По словам Воропаевой, женщине необходимо создать условия, в которых она захочет стать мамой — дать стабильность, безопасность и уважение. Она отметила также, что причины ухудшения демографической ситуации в России состоят в отсутствии безопасности, достатка и уверенности в завтрашнем дне.

«ЛДПР – за здоровую демографическую политику, уважение к материнству и поддержку семей. Мы предлагаем сеть бесплатных кризисных центров для женщин в каждом регионе — с юридической, психологической помощью и карьерным сопровождением. Чтобы женщина, оказавшаяся в трудной ситуации: без жилья и с малышами на руках, не оставалась одна», — подчеркнула Воропаева.

Забота о семье и создание условий для материнства, добавила она, это норма, которую ЛДПР требует реализовать.

«Женщина, у которой есть достойная работа и зарплата, жилье, уверенность, что ее ребенок будет накормлен и защищен, — не боится будущего. Это и есть единственная реально работающая демографическая политика», — подытожила Воропаева.

В конце июня председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал демографическую ситуацию главным вызовом для страны.

Ранее россиянам поставили задачу по нормам рождаемости на ближайшие 4 года.

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