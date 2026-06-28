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Политика

Медведев назвал главный вызов для России

Медведев назвал демографию главным и самым острым вызовом для России
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал демографическую ситуацию главным вызовом для страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первый и самый острый вызов — это демография», — сказал он на пленарном заседании съезда партии.

До этого Медведев назвал семь вызовов, стоящих перед Россией, которые необходимо обозначить в народной программе партии. Среди них, помимо демографии, — нехватка кадров и появление новых профессий, неравномерное развитие регионов, беспрецедентное внешнее давление, технологический уклад (искусственный интеллект, беспилотные системы, биотехнологии), навязывание ложной системы ценностей и безопасность страны. По последнему пункту зампред Совбеза подчеркнул, что ответить на этот вызов Россия должна военной победой на Украине.

Болезненным вопрос демографии назвали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время Россия находится в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии, и это очень болезненный вопрос для страны.

Ранее россиянам поставили задачу по нормам рождаемости на ближайшие 4 года.

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