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Политика

Министры Украины узнали о своем увольнении из соцсетей

Депутат Василевская-Смаглюк: министров Украины не предупредили об отставке
Clodagh Kilcoyne/Pool/AP

Большинство украинских министров узнали о предстоящей отставке правительства из публикации Владимира Зеленского в Telegram. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, абсолютное большинство членов кабинета министров не предупреждали о кадровых изменениях. Она также отметила, что даже накануне увольнения многие из них не знают, сохранят ли свои должности в новом составе правительства.

Верховная рада приступила к рассмотрению заявления премьер-министра Украины Юлии Свириденко об отставке. Согласно действующему порядку, уход главы правительства автоматически означает отставку всего кабинета министров.

Во время заседания парламента ряд депутатов, в том числе представители партии «Слуга народа», выразили недовольство тем, что вопрос об отставке правительства не был предварительно согласован с ними до голосования.

О предстоящих кадровых перестановках Зеленский сообщил 12 июля в своем Telegram-канале. Уже на следующий день Юлия Свириденко, занимавшая пост премьер-министра с 17 июля 2025 года, подала заявление об отставке. Во вторник на заседании профильного комитета она дала понять, что решение о ее уходе было принято по инициативе Зеленского, а не по собственному желанию.

Ранее глава правительства Украины подала заявление об отставке.

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