Украинские депутаты поддержали отмену наказания за порнографию

Депутаты Верховной рады поддержали новый законопроект №15294 о декриминализации порно-контента. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Решение было принято большинством голосов: законопроект поддержал 231 парламентарий, восемь выступили против и трое воздержались. Новый закон убирает старые советские нормы, предусматривающие наказание за порнографию. Уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия, экстремальное порно (насилие, зоо- или некрофилия).

Кроме того, депутаты Рады поддержали усиление ответственности за преступления против детей, в том числе за изготовление и распространение детской порнографии.

До этого ученые из Федерального университета Параны (Бразилия) установили, что отказ от порнографии может вызвать «ломку». В работе говорится, что помимо физического дискомфорта, синдром отмены сопровождается эмоциональной нестабильностью, раздражительностью, трудностями с концентрацией и повышенной тревожностью. В ряде случаев также наблюдаются проблемы со сном, что усугубляет общее состояние человека.

Ранее ученые выяснили, у каких людей чаще возникает зависимость от порнографии.