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Отказ от порнографии может вызвать «ломку», подтвердили ученые

JАМ: между порнозависимостью и наркозависимостью есть сходство

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Ученые из Федерального университета Параны (Бразилия) установили, что люди, которые регулярно смотрят порно, могут столкнуться с так называемым синдромом отмены при попытке отказаться от этой привычки. Результаты исследования опубликованы в Journal of Addiction Medicine (JАМ).

Группа исследователей провела мета-анализ 14 ранее опубликованных работ, чтобы понять, как отказ от порнографии сказывается на психическом состоянии человека. Согласно результатам исследования, до 72% людей с порнозависимостью испытывают «ломку» при попытке ограничить просмотр такого контента.

Помимо физического дискомфорта, синдром отмены сопровождается эмоциональной нестабильностью, раздражительностью, трудностями с концентрацией и повышенной тревожностью. В ряде случаев также наблюдаются проблемы со сном, что усугубляет общее состояние.

Порнозависимость диагностируется, если человек сталкивается с такими проблемами на протяжении шести месяцев или дольше. Сейчас ученые изучают частоту возникновения синдрома отмены у зависимых и время, необходимое для полного исчезновения симптомов.

Исследование также показало, что каждый десятый взрослый страдает от порнозависимости, причем среди молодежи этот показатель еще выше. Некоторые люди тратят на просмотр порнографии до 12 часов в неделю. Хотя точные причины возникновения зависимости до конца не изучены, известно, что просмотр порноконтента вызывает выброс дофамина — химического вещества, связанного с ощущением удовольствия и мотивацией.

Эксперты предупреждают, что такая зависимость может негативно сказаться на психическом и физическом здоровье, и рекомендуют обращаться за профессиональной помощью при первых признаках проблемы.

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