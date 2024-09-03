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Ученые выяснили, у каких людей чаще возникает зависимость от порнографии

JSМ: импульсивные люди чаще становятся порнозависимыми

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Shutterstock

Ученые из Флорентийского университета в Италии установили, что импульсивность часто выступает фактором компульсивного использования порнографии. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine (JSМ).

По словам ученых, многие люди используют порнографию в рекреационных целях (для развлечения). Однако у некоторых характер просмотра такого контента может приобрести неконтролируемую форму. Навязчивая и часто возникающая тяга к порнографии называется компульсивным использованием или порнозависимостью.

Чтобы выяснить, какие факторы могут обусловливать развитие такой зависимости, ученые провели мета-анализ предыдущих исследований на тему влияния возраста, пола и личностных особенностей на риск компульсивного использования порнографии.

Анализ показал, что между общей импульсивностью и порнозависимостью существует корреляция. Импульсивность — это особенность поведения, выражающаяся в склонности действовать без достаточного сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу эмоциональных переживаний.

Также было обнаружено, что чаще всего страдали порнозависимостью люди с импульсивным (скачущим) вниманием и склонностью к «позитивной срочности» (positive urgency) — стремлением к необдуманным действиям под влиянием сильных положительных эмоций. Ученые добавили, что импульсивные женщины были менее склонны к навязчивому использованию порнографии по сравнению с мужчинами.

Ранее было установлено, как просмотр порно влияет на отношения.

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