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Политика

В Кремле отреагировали на обвинения в кибератаках на Европу и новые санкции

Песков: Россия уже адаптировалась к тысячам санкций и будет делать это впредь
Павел Бедняков/РИА Новости

Россия не приемлет обвинения в кибератаках на европейские страны и считает незаконными вводимые по этой причине санкции. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументировано, и никогда мы не слышим никаких доказательств», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что РФ уже адаптировалась к десяткам тысяч западных санкций, научившись их обходить и минимизировать негативный эффект. В будущем государство продолжит делать то же самое, резюмировал Песков.

На этой неделе Совет Европейского союза (ЕС) выпустил заявление, в котором обвинил Россию в осуществлении «злонамеренной кибердеятельности» против 10 европейских стран, включая Украину. В региональном содружестве утверждают, что хакеры под контролем Федеральной службы безопасности РФ якобы «проникали в правительственные сети и саботировали критическую инфраструктуру». В Брюсселе пообещали, что будут решительно реагировать на действия Москвы, в том числе с помощью дополнительных санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Великобритании сообщили, что Россия якобы наращивает ежедневную гибридную активность против королевства и ЕС.

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