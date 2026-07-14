Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за «нарушения национального суверенитета»

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в республике Олега Озерова. Об этом сообщил телеканал Pro TV.

«Послу была вручена нота протеста от молдавской стороны в связи с серьезным нарушением национального суверенитета и созданными рисками для безопасности граждан», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

В материале уточняется, что российского дипломата вызвали в связи с имеющимися у Кишинева подозрениями в причастности Москвы к падению беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Каушанского района. При этом доказательства предоставлены не были.

По данным издания Newsmaker, 13 июля в районе села Копанка в Каушанском районе Молдавии рухнул дрон. Предположительно, он был начинен 50 кг взрывчатых веществ. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб, включая саперов. Как выяснили журналисты, БПЛА упал недалеко от жилого дома, поэтому его жильцов пришлось эвакуировать.

В ночь на 8 июня системы наблюдения Национальной армии Молдавии и трансграничного сотрудничества зафиксировали беспилотник, который пересек государственную границу со стороны села Лопатна в Огреевском районе. Дрон упал на сельскохозяйственный участок и взорвался. Впоследствии владелец земли потребовал компенсацию.

Ранее в Молдавии возложили на Россию ответственность за взорвавшийся БПЛА.