Житель Молдавии потребовал компенсацию после падения беспилотника

В Молдавии владелец земельного участка, на который упал и взорвался украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обратился за компенсацией причиненного ущерба. Об этом сообщает TVR Moldova.

По словам мэра коммуны Жора де Мижлок Оксаны Войку, владелец участка обратился с требованием в мэрию. Она добавила, что для местных властей это первый подобный случай, а также выразила надежду на то, чтобы он был последним.

Войку отметила, что рассчитать ущерб будет сложно, поскольку произошедшее, помимо прочего, нанесло и эмоциональный ущерб.

В ночь на 8 июня системы наблюдения Национальной армии Молдавии и трансграничного сотрудничества засекли неопознанный беспилотник, который пересек государственную границу со стороны села Лопатна в Огреевском районе и взорвался на сельскохозяйственном участке. На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть на обломках надпись «обережно гвинт рухома частина» (в переводе с украинского — «осторожно винт подвижная часть»). На данный момент фрагменты БПЛА исследуются, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в МИД Молдавии возложили на Россию ответственность за взорвавшийся украинский БПЛА.