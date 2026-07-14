Посол заявил об «усилении трещин» в Евросоюзе из-за санкций против России

Посол Долгов: решение ЕС не включать рыбу в санкции говорит о трещинах в союзе

Решение ЕС не включать российскую рыбу в очередной пакет антироссийских санкций говорит об определенных разногласиях в Евросоюзе по санкциям. При этом пока рано говорить о расколе в Брюсселе по вопросу ограничений против Москвы. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Решили не включать [рыбу в новый пакет санкций] по той простой причине, что ряд государств-членов ЕС против, поскольку это напрямую завязано на их экономику... У них есть некоторые расхождения, есть определенные трещины внутри по ряду вопросов, но пока Евросоюз все-таки демонстрирует высокую степень единства в отношении проведения этого антироссийского курса. У них есть разные мнения на этот счет, конечно. Эти трещины будут усиливаться с течением времени», — сказал дипломат.

По мнению Долгова, пока рано говорить о расколе в ЕС по вопросу санкций. Кроме того, добавил он, Брюссель продолжит искать место, «где еще можно укусить» Россию санкциями и дополнительными ограничениями.

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас признала, что рыба имеет геополитическое значение, после того как страны Евросоюза отказались включать в 21-й пакет санкций против России предложенное Еврокомиссией эмбарго на импорт российской рыбы и морепродуктов.

Ранее VK попал под санкции Евросоюза.