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Политика

Трамп прокомментировал смерть сенатора Грэма

Трамп заявил, что сенатор Грэм умер от естественных причин
Craig Hudson - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм умер по естественным причинам, он страдал от серьезных проблем со здоровьем, как и его отец.

Во время беседы с Трампом ведущий отметил, что Грэм после поездки на Украину «выглядел неважно», и поинтересовался у американского лидера, нет ли у того подозрений, что к смерти сенатора могла быть причастна Россия.

Трамп отметил, что хотел бы сказать «да» на это, однако у Грэма были очень серьезные проблемы со здоровьем. По словам президента, законодатель скончался примерно в том же возрасте, что и его отец. У обоих были проблемы с сердцем.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». В офисе сенатора заявили, что политик мог умереть от разрыва аорты.

Ранее стало известно о планах Трампа поддержать инициативу Грэма о санкциях против России.

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