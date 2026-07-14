Трамп прокомментировал смерть сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм умер по естественным причинам, он страдал от серьезных проблем со здоровьем, как и его отец.

Во время беседы с Трампом ведущий отметил, что Грэм после поездки на Украину «выглядел неважно», и поинтересовался у американского лидера, нет ли у того подозрений, что к смерти сенатора могла быть причастна Россия.

Трамп отметил, что хотел бы сказать «да» на это, однако у Грэма были очень серьезные проблемы со здоровьем. По словам президента, законодатель скончался примерно в том же возрасте, что и его отец. У обоих были проблемы с сердцем.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». В офисе сенатора заявили, что политик мог умереть от разрыва аорты.

Ранее стало известно о планах Трампа поддержать инициативу Грэма о санкциях против России.