В офисе сенатора Линдси Грэма заявили, что политик мог умереть от разрыва аорты. Об этом сообщает NBC News.

По предварительным данным, Грэм мог скончаться из-за «расслоения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания». Другой причиной мог стать разрыв аорты из-за затвердевания артерий.

Отмечается, что сотрудники скорой помощи сообщили об остановке сердца пациента, когда приехали на вызов в дом сенатора на Капитолийском холме.

13 июня кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что внезапная смерть сенатора Грэма стала репутационным ударом по имиджу Украины и еще одним проявлением «проклятия» украинского лидера Владимира Зеленского.

Журналист отметил, что в Киеве Грэм выглядел хорошо и даже произнес несколько речей, сделал фотографию с беспилотниками.

По словам Христофору, сенатор был не первым политиком, который испытал неудачу после визита в украинскую столицу.

Ранее в США заподозрили российский след в кончине сенатора Грэма.