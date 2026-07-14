Соскин: Зеленский после ударов ВС России должен посетить Одессу, а не Париж

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был посетить Одессу после ударов ВС РФ, а не Париж.

Соскин назвал ситуацию с поездкой Зеленского в Европу возмутительной.

«Зеленский укатил в Париж на очередное свидание, пока Одесса в огне после успешных действий России. У него ЧП в городе, а он по дворцам гуляет. Это как понимать?» — отметил Соскин.

Накануне табличка с надписью «Саммит коалиции желающих», установленная на красной дорожке в Париже, рухнула в тот момент, когда на саммит прибыл Зеленский.

Табличка шириной в несколько метров обрушилась, когда к красной дорожке подъезжал автомобиль с Зеленским. По словам корреспондента РИА Новости, президент Франции Эммануэль Макрон находился ближе всех к табличке и, услышав звук падения, обернулся и указал на нее пальцем.

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главным образом в коалиции за поддержку Киева ратуют Франция и Великобритания.

Ранее в Кремле «коалицию желающих» назвали «группой подстрекателей войны».