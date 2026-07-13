Британские политики предпочитают перекладывать всю вину на Россию вместо того, чтобы взять ответственность за миграционный кризис в стране. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на своей странице в соцсети X.

По его мнению, пропаганда против России стала для британских политиков удобным способом избежать ответственности.

«Вместо того чтобы признать собственные ошибки, они, похоже, стремятся свалить почти все проблемы общества на заговор Путина», — написал он.

До этого директор британского агентства электронной разведки GCHQ Энн Кист-Батлер обвинила Россию в «наглом поведении». По ее словам, Россия якобы наращивает ежедневную гибридную активность против Великобритании и Европы. Кист-Батлер отметила, что ведомство сосредоточено на противодействии гибридным угрозам со стороны Москвы, которые, по мнению британцев, используются для раскола НАТО и посеяния раздора на Западе.

Кроме того, полиция Лондона обвиняла Россию в рассылке взрывных секс-игрушек. По данным ведомства, посылки с электронными секс-игрушками и массажными подушками, внутри которых находились зажигательные устройства, якобы были отправлены в несколько стран Евросоюза российской военной разведкой.

Ранее стало известно о рекордном числе мигрантов, прибывших в Британию при Стармере.