С начала правления премьер-министра Великобритании Кира Стармера в страну прибыло 65 922 мигранта, побив рекорд премьерского срока Бориса Джонса и других премьеров. Такие данные опубликовало РИА Новости, изучив данные британского МВД.

Согласно данным британского МВД и пограничной службы, в период с 5 июля 2024 года, когда Стармер стал премьером, и по 10 февраля 2026 года количество мигрантов, переплывших Ла-Манш, составило 65 922 человек. Последний раз 219 мигрантов прибыли в страну 8 февраля.

За весь период премьерства Бориса Джонса Ла-Манш пересекли 65 811 мигрантов.

13 декабря Великобритания зафиксировала рекордный с 2018 года период без прибытия в королевство нелегальных мигрантов на лодках. В сообщении телеканала Sky News со ссылкой на данные британского МВД говорится, что за последние 28 дней не было зафиксировано ни одного прибытия мигрантов на небольших лодках, пересекающих Ла-Манш.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза (ЕС), хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов.

