Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Стало известно о рекордном числе мигрантов, прибывших в Британию при Стармере

РИА Новости: в Британию при Стармере прибыло рекордное количество мигрантов
Gonzalo Fuentes/Reuters

С начала правления премьер-министра Великобритании Кира Стармера в страну прибыло 65 922 мигранта, побив рекорд премьерского срока Бориса Джонса и других премьеров. Такие данные опубликовало РИА Новости, изучив данные британского МВД.

Согласно данным британского МВД и пограничной службы, в период с 5 июля 2024 года, когда Стармер стал премьером, и по 10 февраля 2026 года количество мигрантов, переплывших Ла-Манш, составило 65 922 человек. Последний раз 219 мигрантов прибыли в страну 8 февраля.

За весь период премьерства Бориса Джонса Ла-Манш пересекли 65 811 мигрантов.

13 декабря Великобритания зафиксировала рекордный с 2018 года период без прибытия в королевство нелегальных мигрантов на лодках. В сообщении телеканала Sky News со ссылкой на данные британского МВД говорится, что за последние 28 дней не было зафиксировано ни одного прибытия мигрантов на небольших лодках, пересекающих Ла-Манш.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза (ЕС), хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов.

Ранее африканская страна подала в суд на Великобританию из-за мигрантов.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!