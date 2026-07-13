Йемен планирует перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Йемен может в ближайшее время может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщает агентство Fars.

В публикации отмечается, что член политического бюро движения «Ансар Аллах» Йемена Мухаммед аль-Фарх дал понять, что страна намерена закрыть пролив.

По словам политика, Баб-эль-Мандеб станет единым с Ормузским проливом, а цена на нефть вырастет до $200 за баррель.

Очередной виток эскалации возник после того, как в ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до «прекращения вмешательства США в регионе». В ответ США начали новую серию ударов по иранским целям. По информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские военные поразили примерно 140 объектов — склады ракет и беспилотников, пусковые установки, радары и системы связи. В ответ Иран нанес удары по объектам США в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Бахрейне.

4 июля признанный на международном уровне президентский совет Йемена, который пользуется поддержкой Саудовской Аравии, обвинил Иран в нарушении суверенитета страны и угрозах безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон будет взимать сборы с судов на правах «хранителей Ормуза».