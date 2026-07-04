Йемен обвинил Иран в нарушении своего суверенитета

Признанный на международном уровне президентский совет Йемена, который пользуется поддержкой Саудовской Аравии, 4 июля обвинил Иран в нарушении суверенитета страны и угрозах безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщило официальное йеменское информационное агентство Saba.

Отмечается, что поводом стало нарушение воздушного эмбарго, когда Исламская Республика направила гражданский самолет в Сану, которая занята хуситами. На этом самолете делегация боевиков отправилась в Тегеран, чтобы проститься с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

«Это вопиющее нарушение суверенитета Йеменской республики и международного права и резолюций Совета Безопасности ООН», — заявили йеменские власти.

До этого член йеменского политбюро шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Мухаммед аль-Бухейти заявил, что соглашение между Ираном и США не приведет к миру в Йемене.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

Ранее США предоставили Ирану перерыв в переговорах.