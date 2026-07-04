Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Йемен обвинил Иран в нарушении своего суверенитета

Признанные власти Йемена обвинили Иран в нарушении суверенитета страны
Mohammed Mohammed/Global Look Press

Признанный на международном уровне президентский совет Йемена, который пользуется поддержкой Саудовской Аравии, 4 июля обвинил Иран в нарушении суверенитета страны и угрозах безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщило официальное йеменское информационное агентство Saba.

Отмечается, что поводом стало нарушение воздушного эмбарго, когда Исламская Республика направила гражданский самолет в Сану, которая занята хуситами. На этом самолете делегация боевиков отправилась в Тегеран, чтобы проститься с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

«Это вопиющее нарушение суверенитета Йеменской республики и международного права и резолюций Совета Безопасности ООН», — заявили йеменские власти.

До этого член йеменского политбюро шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Мухаммед аль-Бухейти заявил, что соглашение между Ираном и США не приведет к миру в Йемене.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

Ранее США предоставили Ирану перерыв в переговорах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!