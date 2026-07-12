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Армия

Германия оплатит одну из крупнейших закупок дронов для Украины

Reuters: на Украину отправили часть из 50 тыс. ударных БПЛА, оплаченных ФРГ
Michael Sohn/AP

Германия профинансирует закупку 50 тыс. ударных беспилотников для Украины, что станет одним из крупнейших заказов БПЛА для Украины среди западных стран. Об этом сообщает Reuters.

В пакет войдут дроны Shrike украинского производителя SkyFall, оснащенные программным обеспечением американской компании Auterion.

Гендиректор Auterion Лоренц Майер подтвердил размер контракта, добавив, что его стоимость составляет около €90 млн и финансируется одной из европейских стран. По словам Майера, часть беспилотников уже была доставлена на Украину, а остальные должны быть отправлены в этом году.

В компании SkyFall подтвердили участие ФРГ в сделке, однако подробности разглашать отказались.

До этого в США рассказали о «секретном» заводе Helsing в Германии, производящем дроны с ИИ для украинской армии. Журналисты выяснили, что главным продуктом компании являются ударные беспилотники HX-2, оборудованные ИИ. Эти БПЛА весят 12 кг, а их стоимость составляет около €17,5 тыс.

Ранее генерал-майор авиации оценил эффективность нового дрона Украины Peace Duck.

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