Германия оплатит одну из крупнейших закупок дронов для Украины

Германия профинансирует закупку 50 тыс. ударных беспилотников для Украины, что станет одним из крупнейших заказов БПЛА для Украины среди западных стран. Об этом сообщает Reuters.

В пакет войдут дроны Shrike украинского производителя SkyFall, оснащенные программным обеспечением американской компании Auterion.

Гендиректор Auterion Лоренц Майер подтвердил размер контракта, добавив, что его стоимость составляет около €90 млн и финансируется одной из европейских стран. По словам Майера, часть беспилотников уже была доставлена на Украину, а остальные должны быть отправлены в этом году.

В компании SkyFall подтвердили участие ФРГ в сделке, однако подробности разглашать отказались.

До этого в США рассказали о «секретном» заводе Helsing в Германии, производящем дроны с ИИ для украинской армии. Журналисты выяснили, что главным продуктом компании являются ударные беспилотники HX-2, оборудованные ИИ. Эти БПЛА весят 12 кг, а их стоимость составляет около €17,5 тыс.

Ранее генерал-майор авиации оценил эффективность нового дрона Украины Peace Duck.