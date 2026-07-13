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Политика

Захарова раскритиковала политиков ЕС за борьбу с несуществующими угрозами

Захарова: политики ЕС умело выбивают финансирование под несуществующие угрозы
Александр Вильф/РИА Новости

Политики стран Евросоюза не могут адекватно оценить реальность, но умело находят средства для защиты от несуществующих угроз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

В качестве примера она привела ситуацию, когда глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявлял о неких российских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) над страной и требовал финансирования на борьбу с ними. Средства были выделены, однако позднее выяснилось, что никаких БПЛА, тем более российских, не было.

«Такой вот нынче уровень есовских политиков и стратегов, не способных адекватно оценить реальность, но имеющих развитые навыки по выбиванию финансирования под несуществующие угрозы», — подчеркнула Захарова.

В июне президент России Владимир Путин назвал заявления западных политиков о возможности нападения России на страны НАТО не просто бредом, а «сознательной провокацией», необходимой им для того, чтобы «создать угрозу, которой реально не существует».

Ранее Захарова сравнила Зеленского с клещом.

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