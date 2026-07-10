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Общество

Пострадавшим от паводка в Дагестане и Чечне выплатили более 2,5 млрд рублей

МЧС: 76 тыс. пострадавших от паводков в Дагестане и Чечне получили ₽2,7 млрд
МЧС Дагестана

Жители Дагестана и Чечни, чье имущество пострадало в результате дождевых паводков в конце марта — начале апреля текущего года, уже получили компенсационные выплаты. Общая сумма перечисленных средств составила более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Всего в двух пострадавших регионах выплаты получили 76 тыс. человек на сумму свыше 2,7 млрд рублей», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что глава ведомства Александр Куренков провел в Москве заседание правительственной комиссии, посвященное ликвидации последствий паводков в этих республиках.

Накануне председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабинет министров России дополнительно выделит дополнительно 4,4 млрд рублей на восстановление жилья, пострадавшего от весенних паводков в Чечне и Дагестане.

Масштабное мартовское наводнение затронуло сразу несколько субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В Чеченской Республике стихия подтопила около двух тысяч жилых домов и повредила 17 мостов, что привело к введению режима ЧС. В Северной Осетии паводковые воды разрушили дорожное сообщение между двумя населенными пунктами, а в Ингушетии вызвали перебои в энергоснабжении. В столице Дагестана, Махачкале, оказались затоплены три ключевые распределительные подстанции, из-за чего без электричества остались 65 тысяч потребителей.

Ранее на Урале начались летние паводки.

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