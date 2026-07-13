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Политика

Лукашенко призвал настойчиво переходить на отопление древесными гранулами

Лукашенко: в Белоруссии постепенно надо переходить на отопление пеллетами
Evgenia Novozhenina/Reuters

В Белоруссии следует «настойчиво переходить» на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только в качестве резерва, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

В публикации отмечается, что в рамках визита на реконструированный агросервис в Шкловском районе Лукашенко доложили, что котельная предприятия работает на древесных пеллетах.

Президент республики положительно оценил данное решение. Он добавил, что постепенно, настойчиво следует переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Лукашенко подчеркнул, что «у поляков сейчас заоблачные цены» на этот вид топлива.

По словам белорусского лидера, в стране сегодня существует достаточно местного древесного сырья, которое нужно эффективно перерабатывать и использовать.

8 июля Лукашенко признался, что боится за урожай картофеля из-за сильных дождей в стране. Президент республики заявил, что будет просить «небесную канцелярию», чтобы Бог дал сухую погоду. Он также призвал чиновников по-хозяйски подходить к решению вопросов, связанных с урожаем, «шевелиться» и не сидеть в кабинетах, чтобы убрать все без потерь.

Ранее Лукашенко понравилась чужая картошка.

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