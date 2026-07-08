Лукашенко испугался за картофель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что боится за урожай картофеля из-за сильных дождей в стране. Об этом пишет БелТА.

«Боюсь за картошку <…> От фитофторы надо уберечь картофель при такой погоде», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что будет просить «небесную канцелярию», чтобы Бог дал сухую погоду. Он также призвал чиновников по-хозяйски подходить к решению вопросов, связанных с урожаем, «шевелиться» и не сидеть в кабинетах, чтобы убрать все без потерь.

«Не болтайтесь по полю, не мешайте работать руководителям хозяйств», — напутствовал глава государства.

До этого Лукашенко заявил, что в советские годы Белоруссия занимала третье место по выращиванию картофеля, уступая России и Украине. Причиной этому, по словам президента, послужило большее количество гектаров земли для возделывания. Он отметил, что белорусы всегда славились способностью вырастить картофель в любых условиях, а также упрекнул тех, кому «трудно наклониться и корзину картошки посеять весной».

Ранее Лукашенко понравилась чужая картошка.