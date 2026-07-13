СМИ заявили о расколе в ЕС из-за санкций против израильских поселенцев

Euractiv: в ЕС началась открытая борьба за власть между Каллас и фон дер Ляйен

Борьба за сферы влияния между верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Каей Каллас и председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен перешла в открытую фазу. Об этом пишет издание Euractiv.

По данным издания, в основе конфликта лежит противостояние между Еврокомиссией и дипломатической службой ЕС за право формировать общую внешнюю политику Евросоюза. Как пишет издание, Каллас, действуя под давлением группы из 11 стран во главе с Францией и Испанией, настаивает на введении жесткого торгового эмбарго в отношении израильских поселений. Фон дер Ляйен, напротив, демонстрирует открытое нежелание идти на такой шаг.

Как пишет Euractiv, Еврокомиссия, несмотря на то, что разослала странам-членам ЕС юридические рекомендации по мерам в отношении поселений, «далеко не в восторге» от подобного шага. Об этом, по мнению издания, свидетельствует то, что в документе ЕК предлагается не полный запрет, а несколько вариантов ограничений на торговлю: ужесточение лицензирования, непомерные пошлины или полный запрет.

Отмечается, что основной точкой разногласий стал вопрос о необходимом уровне согласия. Страны, выступающие за запрет, считают, что его можно принять квалифицированным большинством, а не единогласным одобрением всех 27 стран. ЕК настаивает на единогласии, что позволит любой стране заблокировать решение.

Кроме того, в сентябре прошлого года Еврокомиссия официально предложила ввести масштабные санкции против Израиля, включая приостановку торговых льгот, пишет Euractiv.

Однако 10 июня Каллас заявила, что Евросоюз пока не вводит масштабные санкции и не приостанавливает торговые соглашения с Израилем из-за отсутствия единогласия и поддержки среди 27 государств-членов.

Ранее Евросоюз задумался о санкциях против Израиля из-за российского зерна.