Евросоюз задумался о санкциях против Израиля из-за российского зерна

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против физических и юридических лиц из Израиля из-за российского зерна, которое Украина считает «украденным». Об этом пишет Haaretz.

Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни заявил изданию, что Европейский союз «принял к сведению сообщения о том, что российскому судну теневого флота, перевозившему украденное украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфы в Израиле, несмотря на предыдущие контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу».

Ануар Эль Ануни заявил, что Евросоюз осуждает подобные действия, так как они якобы помогают России финансировать СВО и обходят санкции.

«Мы готовы пресекать такие действия, внося в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это необходимо», — сказал представитель Евросоюза.

Между Украиной и Израилем разгорается дипломатический скандал, связанный с поставками в Хайфу российского зерна, которое Киев считает «украденным» из-за того, что оно якобы выращено на новых территориях РФ.

Полемику начал глава МИД Украины Андрей Сибига, написавший в соцсети Х сообщение с обвинениями в адрес Тель-Авива. В ответ его израильский коллега Гидеон Саар заявил, что «обвинения не являются доказательствами», и напомнил, что «дипломатические отношения не строятся в Твиттере».

Ранее на Украине раскрыли фиктивную продажу зерна на $1,4 млн с участием экс-министра.