Иран заявил о недопустимости вмешательства США в управление Ормузским проливом

Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что вооруженные силы Ирана не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом. Об этом говорится в заявлении штаба, опубликованном гостелерадиокомпанией IRIB.

«Мы ни при каких условиях не позволим США вмешиваться в управление Ормузским проливом», — говорится в публикации.

В штабе заявили, что американские военные, выходящие за пределы установленных Ираном маршрутов и действующие без разрешения, будут сталкиваться с решительным противодействием.

13 июля американский лидер заявил, что Соединенные Штаты берут под контроль Ормузский пролив.

В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в регионе. Соединенные Штаты начали новую серию ударов по иранским объектам, поразив около 140 целей, в том числе склады ракет, пусковые установки и радары. В ответ Иран нанес удары по американским объектам в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

США также поставили Тегерану ультиматум с требованием открыть пролив и гарантировать свободный проход судов. Эскалация началась после обстрела трех коммерческих танкеров, после чего Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти.

Ранее в Иране заявили об уничтожении инфраструктуры ВС США на Ближнем Востоке.