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Политика

В Тегеране анонсировали визит Лаврова в Иран

Иранский МИД: ведется подготовка к визиту Лаврова в Иран
Сергей Гунеев/РИА Новости

Ведется подготовка к приезду министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Иран, но конкретной даты визита пока нет. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Визит планируется, как только будет определено время и даты визита, мы обязательно объявим», — сказал дипломат.

В апреле этого года министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетил Санкт‑Петербург с официальным визитом. Он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которой заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут укрепляться, а для республики партнерство с российским государством является стратегическим и оценивается на самом высоком уровне.

9 июля Лавров заявил, что конфликт между Ираном, США и Израилем необходимо урегулировать через достижение компромисса, учитывающего позиции всех вовлеченных сторон. По словам дипломата, Москва придерживается единого подхода к ситуации в Персидском заливе и Ормузском проливе, а именно, — что выход из кризиса возможен лишь путем заключения соглашений, которые защитят интересы не только самого Ирана и его ближайших соседей, но и США, а также всего мирового сообщества.

Ранее Иран пообещал устроить США настоящий ад.

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