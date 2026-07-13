В Британии признали КСИР террористической организацией

Правительство Великобритании объявило Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает Sky News.

Министр безопасности королевства Анжела Игл в письменном обращении к парламенту указала на то, что КСИР занимается деятельностью, которая угрожает жизни британцев.

Организация «Исламское движение сподвижников правой стороны/людей правой руки», которую Лондон связывает с Тегераном, также внесена в санкционный список. Отмечается, что члены организации совершили серию нападений на еврейские общины в Великобритании.

В апреле этого года аргентинские власти признали КСИР террористической организацией. Канцелярия президента Аргентины Хавьера Милей заявила, что это решение основывается на официальных данных, которые подтверждают незаконную деятельность КСИР транснационального характера, в том числе и террористические акты на территории Аргентины. Речь шла о взрывах в Буэнос-Айресе в 1992 и 1994 годах.

Ранее власти Ирана признали военно-воздушные и военно-морские силы Европейского союза террористическими организациями.