Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Политика

В Британии признали КСИР террористической организацией

Правительство Великобритании объявило КСИР террористической организацией
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительство Великобритании объявило Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает Sky News.

Министр безопасности королевства Анжела Игл в письменном обращении к парламенту указала на то, что КСИР занимается деятельностью, которая угрожает жизни британцев.

Организация «Исламское движение сподвижников правой стороны/людей правой руки», которую Лондон связывает с Тегераном, также внесена в санкционный список. Отмечается, что члены организации совершили серию нападений на еврейские общины в Великобритании.

В апреле этого года аргентинские власти признали КСИР террористической организацией. Канцелярия президента Аргентины Хавьера Милей заявила, что это решение основывается на официальных данных, которые подтверждают незаконную деятельность КСИР транснационального характера, в том числе и террористические акты на территории Аргентины. Речь шла о взрывах в Буэнос-Айресе в 1992 и 1994 годах.

Ранее власти Ирана признали военно-воздушные и военно-морские силы Европейского союза террористическими организациями.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!