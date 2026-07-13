Президент Азербайджана высказался о вопросе территорий Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинцев никогда не соглашаться на оккупацию, подчеркнув важность борьбы за независимость. Заявление главы государства с Шушинского глобального медиафорума опубликовало азербайджанское издание Minval Politika в Telegram-канале.

«Никогда не соглашайтесь на оккупацию. И это то, что Украина делает — она не соглашается», — заявил Алиев.

Он обратил внимание, что в течение года на Украину оказывалось давление с целью прекратить боевые действия. Однако ни украинский народ, ни руководство страны не согласились «принять оккупацию», отметил Алиев. Он пояснил, что его позиция основана на личном опыте и опыте Азербайджана, который сам пережил оккупацию и освободился от нее.

Говоря о перспективах продолжения украинского конфликта, президент Азербайджана выразил мнение, что давно должно было прийти понимание необходимости немедленно прекратить бои.

До этого Алиев заявил о нормализации отношений между Москвой и Баку. По его словам, активные связи существуют как на уровне правительств и сопредседателей межправительственной комиссии, так и по линии министерств иностранных дел и администраций президентов. Азербайджанский лидер уточнил, что в Баку придает большое значение отношениям с Москвой, которые развиваются «с положительной динамикой».

Ранее Путин рассказал об общих целях России и Азербайджана.