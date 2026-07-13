Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Политика

Раскрыта возможная причина перестановки в правительстве Украины

«РБК-Украина»: Зеленский поменяет премьера Украины из-за атак РФ по энергетике
Denis Balibouse/Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского о смене премьер-министра страны связано с подготовкой к тяжелой зиме и ожидаемыми ударами российских войск по энергетической инфраструктуре республики. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в политико-военном руководстве страны.

12 июля Зеленский заявил, что премьер Юлия Свириденко уйдет в отставку, а правительство Украины в ближайшее время обновится. По его словам, Киев должен поменять политическую стратегию, поскольку работа в прифронтовых и приграничных областях страны требует «значительного усиления».

Собеседники «РБК-Украина» высказали мнение, что перспективы заключения мирного соглашения или перемирия между Киевом и Москвой пока не просматриваются, следовательно, атаки на украинскую энергоинфраструктуру продолжатся.

Источник в партии «Слуга народа» (партия Зеленского — прим. ред.) отметил, что кампания атак российских войск на украинские автозаправочные станции тоже могла стать фактором для перестановок в правительстве.

«Поняли, что [для того], чтобы с этим справиться, нужны «нефтяные люди»», — сказал политик.

Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины называют главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого, который ранее возглавлял сеть АЗС WOG, «Укрнафтой» и «Укртатнафтой», говорится в сообщении.

Ранее стали известны возможные причины отставки Свириденко с поста премьера Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!