Раскрыта возможная причина перестановки в правительстве Украины

Решение президента Украины Владимира Зеленского о смене премьер-министра страны связано с подготовкой к тяжелой зиме и ожидаемыми ударами российских войск по энергетической инфраструктуре республики. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в политико-военном руководстве страны.

12 июля Зеленский заявил, что премьер Юлия Свириденко уйдет в отставку, а правительство Украины в ближайшее время обновится. По его словам, Киев должен поменять политическую стратегию, поскольку работа в прифронтовых и приграничных областях страны требует «значительного усиления».

Собеседники «РБК-Украина» высказали мнение, что перспективы заключения мирного соглашения или перемирия между Киевом и Москвой пока не просматриваются, следовательно, атаки на украинскую энергоинфраструктуру продолжатся.

Источник в партии «Слуга народа» (партия Зеленского — прим. ред.) отметил, что кампания атак российских войск на украинские автозаправочные станции тоже могла стать фактором для перестановок в правительстве.

«Поняли, что [для того], чтобы с этим справиться, нужны «нефтяные люди»», — сказал политик.

Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины называют главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого, который ранее возглавлял сеть АЗС WOG, «Укрнафтой» и «Укртатнафтой», говорится в сообщении.

Ранее стали известны возможные причины отставки Свириденко с поста премьера Украины.