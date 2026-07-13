Песков отреагировал на слухи о подготовке покушения на Трампа

Песков не стал комментировать слухи о подготовке покушения на Трампа в Анкаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать слухи о подготовке покушения на американского лидера Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре.

«Я никак не стал бы комментировать это сообщение, потому что не располагаю такой информацией», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что не знает, можно ли доверять израильским источникам, сообщившим эту информацию.

До этого израильский «12-й канал» сообщил, что Иран якобы готовил покушение на президента США во время саммита НАТО в Анкаре. Журналисты рассказали, что узнали о подобных планах из перехваченных переговоров по иранским каналам. Согласно этим сведениям, Тегеран якобы рассматривал визит американского лидера в столицу Турции как уникальную возможность.

Информация о возможном покушении, как стало известно из публикации, якобы повлияла на решение о замене президентского самолета. Отмечается, что Трамп покинул саммит на старом Air Force One, а не на новом лайнере, подаренном Катаром. Глава Белого дома поднялся на борт до того, как его успели заснять на трапе журналисты. Телеканал указал, что это стало отступлением от стандартного протокола.

Ранее в США посчитали, что угроза жизни Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной.